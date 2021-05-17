В Сочи отреставрируют дом-музей Островского, который капитально не ремонтировали 41 год

На фасаде здания и внутри есть повреждения и трещины, которые могут привести к его разрушению. При этом капремонт музея последний раз проводили 41 год назад — в 1980 году. В 2004-м за счет госбюджета в музее отремонтировали подпорные стены, сообщили 16 мая в пресс-службе мэрии Сочи.

Дом-музей по улице Корчагина, 4, в Центральном районе Сочи является объектом культурного наследия федерального значения. Он находится на участке, подверженном оползневым процессам.

Во время визита в дом-музей глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что здание отреставрируют к 85-летнему юбилею со дня открытия, который состоится в 2022 году.

«Мы пригласим лучших экспертов и специалистов отрасли для полного обследования здания. Они проработают план необходимых работ и выберут наиболее оптимальное решение для реконструкции дома-музея», — отметил Копайгородский.