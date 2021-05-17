В Сочи отреставрируют дом-музей Островского, который капитально не ремонтировали 41 год
В мэрии Сочи 16 мая рассказали о планах отремонтировать дом-музей советского писателя Николая Островского
Дом-музей по улице Корчагина, 4, в Центральном районе Сочи является объектом культурного наследия федерального значения. Он находится на участке, подверженном оползневым процессам.
На фасаде здания и внутри есть повреждения и трещины, которые могут привести к его разрушению. При этом капремонт музея последний раз проводили 41 год назад — в 1980 году. В 2004-м за счет госбюджета в музее отремонтировали подпорные стены, сообщили 16 мая в пресс-службе мэрии Сочи.
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Во время визита в дом-музей глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что здание отреставрируют к 85-летнему юбилею со дня открытия, который состоится в 2022 году.
«Мы пригласим лучших экспертов и специалистов отрасли для полного обследования здания. Они проработают план необходимых работ и выберут наиболее оптимальное решение для реконструкции дома-музея», — отметил Копайгородский.
Отметим, в 2008 году появилась информация, что в Сочи выделили 15 млн рублей на ремонт дома-музея Островского. Часть реставрационных работ, касающуюся ремонта подпорных стен и территории, действительно удалось выполнить. Однако само здание не реставрировали, уточнила 17 мая журналисту Юга.ру директор музея Людмила Зюмченко.