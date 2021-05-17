Под Краснодаром прошли автобои
В станице Новотитаровской 16 мая состоялись автобои
Автобои берут свое начало в Америке. Цель участников — обездвижить соперников, но самому остаться на ходу. Победителем становится последний автомобиль, который может ездить.
В крае такие соревнования проходят во второй раз. Первые бои прошли в июле 2020 года. В этом году машины бились в станице Новотитаровской 16 мая на аэродроме «Азимут». По традиции, первую проигравшую машину уничтожили на арене, а победитель получил 100 тыс. рублей, сообщил организатор мероприятия в инстаграме.
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