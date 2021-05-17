Под Краснодаром прошли автобои

Краснодарский край

Распечатать

В станице Новотитаровской 16 мая состоялись автобои

Автобои берут свое начало в Америке. Цель участников — обездвижить соперников, но самому остаться на ходу. Победителем становится последний автомобиль, который может ездить.

В крае такие соревнования проходят во второй раз. Первые бои прошли в июле 2020 года. В этом году машины бились в станице Новотитаровской 16 мая на аэродроме «Азимут». По традиции, первую проигравшую машину уничтожили на арене, а победитель получил 100 тыс. рублей, сообщил организатор мероприятия в инстаграме.

Читайте также:

На соревнованиях участники и зрители увидели трюки на трамплинах. Машины для них автолюбители специально оборудовали. Больше всего ждали выступления на «птичкомобиле» от участника из Ростова Евгения Чеботарева. 

Автомобили

Новости

В Краснодаре погиб человек после падения с 12 этажа
В Сочи отреставрируют дом-музей Островского, который капитально не ремонтировали 41 год
Под Краснодаром прошли автобои
На Кубани в ДТП на перекрестке погибли два человека
В Краснодаре заменят больше остановок, чем планировали
В Краснодаре при пожаре в многоэтажке эвакуировали 55 человек

Лента новостей

Краснодарцев попросили не ходить ночью в парки
15 мая, 14:42
Краснодарцев попросили не ходить ночью в парки
Как закаляется сталь
12 мая, 14:20 Партнерский
Как закаляется сталь
Будни металлургического завода в Абинске
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале