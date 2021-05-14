Жители Краснодара пожаловались на токсичные отходы, которые остались после бурения кабельной линии

Жители краснодарского садового товарищества «Дружба-1» 14 мая рассказали порталу Юга.ру, что в их дворах скапливаются токсичные отходы из-за стройки

В редакцию Юга.ру 14 мая обратились жители садового товарищества «Дружба-1». Они рассказали, что в апреле по нескольким улицам на глубине 1,5 метров начали прокладывать высоковольтный кабель. Для строительных работ использовали полимерное вещество. Емкость с ним сфотографировали местные жители.

Председатель местного общественного самоуправления Максим Бычком рассказал журналисту Юга.ру, что этот полимер можно использовать только в промышленном строительстве, а не в частном секторе. Кроме того, в паспорте безопасности вещества от 2017 года сказано, что у раствора острая токсичность и он может причинить вред при попадании на кожу. По словам председателя, у полимерного вещества есть новый паспорт, который не зарегистрировали на территории России. «Данный паспорт не прошел проверку безопасности и не зарегистрирован в реестре безопасных веществ, используемых при работах в горизонтальном направленном бурении в частном секторе», — объяснил Бычков.

14 апреля полимерное вещество растеклось по территории более десятка домов садового товарищества. Жительница «Дружбы-1» Екатерина Гондзя рассказала порталу Юга.ру, что раствор попадает в септики и почву, притом что некоторые местные жители пьют воду из скважины. «Из-за этого единственному человеку в одном из домов, который не пьет покупную воду, стало плохо. У другой местной жительницы погибла вся домашняя птица», — поделилась Гондзя.

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О том, что происходит на улицах садового товарищества, активисты сообщили в контролирующие инстанции. Так, 16 апреля Роспироднадзор ответил на запросы краснодарцев, что из-за того, что дороги нужно бетонировать, их вопрос передали департаменту по надзору в строительной сфере Краснодарского края. А там заявили, что работы «не подлежат государственному надзору».

По словам Бычкова, специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края взяли анализ разлившегося вещества, и по первым данным оно оказалось токсичным. Редакция Юга.ру 14 мая связалась с начальником участка ООО «Энергия» Максимом Звездиным, который занимается прокладкой высоковольтного кабеля. Он утверждает, что на участках жителей растеклась бентонитовая глина, которая состоит из минеральных веществ и «применяется по всей России». На уточняющий вопрос о веществе, которое сфотографировали местные жители, он ответил, что они без разрешения проникли на строительную площадку. Про вред от раствора подрядчик рассказал, что полимер может быть опасным только при попадании в слизистую, что расходится с данными в паспорте безопасности. По словам Звездина, в некоторых дворах уже откачивают разлившееся вещество. Ранее Юга.ру писали, что в станице Медведовской Тимашевского района затопило отходами из канализации. Туда стекались сточные воды из жилого сектора и сырзавода компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». Тогда администрация заявила, что в воде не было токсичных отходов.