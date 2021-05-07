«Курорт Красная Поляна» отметит окончание горнолыжного сезона заездами в бассейн

10 мая «Курорт Красная Поляна» закроет зимний сезон массовым спуском на велосипедах по лыжной трассе, а также заездами по бассейну на лыжах и сноубордах

Официальный переход с зимнего на летний сезон намечен на «Курорте Красная Поляна» на 10 мая. Поэтому одно из главных праздничных мероприятий этого дня — «Мегалавина» — будет символизировать переход от катания на лыжах и сноубордах к катанию на велосипедах. Это будет любительская гонка на маунтинбайках, которая стартует на «Поляне 2200» на снежной горнолыжной трассе и финиширует на зеленом весеннем склоне «Поляны 960».

На традиционных велотрассах байк-парка «Курорта Красная Поляна» в этот день пройдут и другие соревнования. Для участия в заездах на горных велосипедах необходимо внести взнос.

А в фановых заездах Pool Jam лыжники и сноубордисты смогут поучаствовать бесплатно. В этих соревнованиях оценивается не скорость, а техника проезда. И, конечно, внешний вид, поскольку главная номинация называется «Горнопляжная», а финишем маршрута будет бассейн у подножья синей трассы «Чёрная Пирамида».