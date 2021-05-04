7 и 8 мая исторический парк «Россия — моя история» будет открыт для свободного посещения при поддержке Сбербанка

«Сбербанк с готовностью поддерживает инициативы, направленные на сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны. Ежегодно банк участвует в благотворительной акции «Красная гвоздика», оказывает адресную помощь ветеранам. В этом году совместно с историческим парком «Россия — моя история» мы дарим жителям города возможность окунуться в атмосферу военных лет на Кубани и вспомнить истории своей семьи, связанные с войной», — сказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Жители и гости Краснодара смогут посмотреть мультимедийные выставки «Весна Победы», «Вспомним», «Из истории храмов Екатеринодара», «Рюриковичи» и «Романовы». Свободное посещение действует с 11:00 до 16:00.

«Мы с вами должны сохранять память о важнейших событиях в жизни нашей страны и передавать ее следующим поколениям. Изучайте историю государства Российского, любите свою Родину!» — высказался руководитель исторического парка «Россия — моя история» Сергей Кузнецов.

Выставка «Весна Победы» создана сотрудниками парка. Экспозиция охватывает операции советских войск весны 1945 года. Особое место отведено информации об участии в этих боях кубанцев — как в составе подразделений, сформированных на территории Краснодарского края, так и в составе прочих частей. В качестве иллюстративного материала использованы фотоматериалы, документальная хроника, кино- и фотодокументы, картографические материалы. В рамках проекта приведены обширные статистические данные, иллюстрирующие один из сложнейших и славнейших периодов истории страны.

Количество билетов ограничено, предварительная запись не требуется. Исторический парк находится на ул. Конгрессной, 2.