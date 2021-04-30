На Кубани газовики обслуживают абонентов в формате «единого окна» более чем в 60 офисах

Их работа организована по принципу «единого окна». Это означает, что подать заявку на все услуги, связанные с газом, можно в одном месте.



Если раньше абоненты на участке заключали только договор на поставку газа, то теперь можно оформить и договор на техническое обслуживание, который обязателен для подключения к газу.



Кроме того, жители края смогут подать заявку на ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, получить необходимые справки и оплатить потребленный газ. Система «единого окна» значительно упрощает взаимодействие граждан с подразделениями газовых служб.



«Единое окно» на участках компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» работает в 39 городах и районах Краснодарского края, в том числе на четырех участках в Краснодаре. «Единое окно» сейчас также действует в 21-м филиале компании «Газпром газораспределение Краснодар».