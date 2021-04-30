На Кубани газовики обслуживают абонентов в формате «единого окна» более чем в 60 офисах

Партнерский Краснодарский край

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С апреля в Краснодарском крае работает более 40 участков компании «Газпром межрегионгаз Краснодар», где можно заключить договор на техобслуживание

Их работа организована по принципу «единого окна». Это означает, что подать заявку на все услуги, связанные с газом, можно в одном месте.

Если раньше абоненты на участке заключали только договор на поставку газа, то теперь можно оформить и договор на техническое обслуживание, который обязателен для подключения к газу.

Кроме того, жители края смогут подать заявку на ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, получить необходимые справки и оплатить потребленный газ. Система «единого окна» значительно упрощает взаимодействие граждан с подразделениями газовых служб.

«Единое окно» на участках компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» работает в 39 городах и районах Краснодарского края, в том числе на четырех участках в Краснодаре. «Единое окно» сейчас также действует в 21-м филиале компании «Газпром газораспределение Краснодар».

Газ Газпром

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