Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 29 апреля

В кинотеатрах можно посмотреть отечественную военную драму «Девятаев» (12+), которую сняли режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Действие происходит летом 1944 года. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Враг дает ему возможность сделать нелегкий выбор: продолжить войну на стороне врага или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Герой решается на дерзкий побег. Главную роль исполнил Павел Прилучный.

Ирландский мультфильм «Упс... Приплыли!» (6+) рассказываем о группе животных, которые уже 147 дней плывут в ковчеге. Запас еды на исходе, из-за чего хищники стали жадно поглядывать на травоядных. Последним теперь срочно нужно причалить к берегу. Английский драматический триллер «Проклятие. Призраки дома Борли» (18+) заявлен в прокате как основанный на реальных событиях. Действие происходит в 1930-е годы, священник вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы в поместье Борли. Его задача — объединиться с оккультистом и Гарри Прайсом и раскрыть тайну проклятого места.

Американский мультфильм «Академия магии» (6+) рассказывает о девочке Ауре, которая предстоит провести целый год в необычной школе и защитить учебное заведение от темных сил. Главные герои хоррора «Ночь» (16+) — супруги с младенцем, которые по пути домой решают остановиться в отеле. Сначала их встречает подозрительный портье, а потом они начинают слышать странные звуки.

Документальный фильм «6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе» (18+) рассказывает историю бруклинского рэпера Tekashi69, которого отличает противоречивый образ — радужные волосы и многочисленные татуировки.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах сети «Монитор» в Краснодаре, Анапе и Новороссийске в апреле вышла в прокат трилогия Питера Джексона «Властелин колец». Киносагу подготовили в обработанной на более совершенном оборудовании версии в честь 20-летнего юбилея. Билеты на вторую и третью части уже в продаже.