Первая «Ласточка» из Владикавказа в Туапсе отправится в эту субботу
Первый рейс «Ласточки» из Владикавказа в Туапсе отправится 1 мая
Напомним, ранее портал Юга.ру писал, что «Ласточка» Владикавказ — Туапсе свяжет одним маршрутом Краснодарский край, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Этот рейс существенно сократит путь жителям Владикавказа до курортов Кубани и Миниральных Вод.
Пятивагонные «Ласточки» в «Премиум» комплектации оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, м видеонаблюдения и информационными табло. Поезд расчитан на 334 пассажира, сообщили 27 апреля в пресс-службе РЖД.
В свой первый рейс из Владикавказа поезд отправится 1 мая в 8:00 и прибудет в Туапсе в тот же день в 17:23. Далее поезд будет курсировать по нечетным датам, отправляясь из Владикавказа в 05:50 и прибывая в Туапсе в 15:56. Обратно он отправится 2 мая и будет курсировать по четным датам. Из Туапсе рейс будет отправляться в 11:42 и прибывать во Владикавказ в 21:45.
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Напомним, 29 марта в Сочи электрички из аэропорта до курорта «Роза Хутор» перешли на новое расписание. Оно позволит пассажирам пересаживаться в Адлере в пригородный поезд № 6810, который соединяет Имеретинский курорт и Туапсе.