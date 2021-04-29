На Кубань пришло тепло

В Краснодарском крае 29 апреля будет до 18 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром 29 апреля в Краснодаре 13 °С и солнечно. Днем воздух в кубанской столице прогреется до 18 °С , будет облачно и небольшой ветер — 2,9 м/с. Вечером столбик термометра немного опустится и покажет 15 °С.

Кубанский гидрометцентр обещается в крае переменную облачность и местами кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром местами туман. Днем в регионе будет 15-20 °С и восточный ветер до 5-10 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами днем слабый дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы до 12-17 м/с. Днем температура воздуха составит 15-20 °С.