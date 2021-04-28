Евгений Титов рассказал о роли Сбера в цифровизации юга РФ и Северного Кавказа

На ней он говорил о роли клиентоцентричной экосистемы в повышении качества жизни, эффективности бизнеса и укреплении «цифровой зрелости» 11 регионов работы банка.

«Сбер на Юге России и Северном Кавказе остается ключевым финансовым партнером розничного, бизнес- и GR-рынков. На 1 апреля 2021 года совокупный кредитный портфель превысил 1,469 трлн рублей, совокупный портфель привлеченных средств составил более 1,406 трлн рублей. Мы продолжаем активно работать с госпрограммами и клиентскими стратегиями в сферах недвижимости, АПК, ритейла, туризма, экспорта, помогаем развивать малый бизнес, а также внедрять самые современные технологии. Наши розничные клиенты уже в 70% контактов используют уникальные цифровые сервисы, каждый 10-й бизнес развивается вместе с сервисами экосистемы Сбера, а госсектор при разработке цифровых стратегий получает полную экспертизу по десяткам ключевых направлений», — рассказал Титов.

Он добавил, что Сбер помогает регионам наращивать бизнес-активность, используя накопленные платформенные цифровые и экспертные компетенции, а также инновационные решений более 120 сервисов экосистемы. Они помогают жителям с жильем, безопасностью, медициной, развлечениями, покупками, транспортом, и многими другими потребностями.