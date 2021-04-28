Евгений Титов рассказал о роли Сбера в цифровизации юга РФ и Северного Кавказа
27 апреля председатель Юго-Западного Сбербанка Евгений Титов провел пресс-конференцию об итогах работы в первом квартале 2021 года
На ней он говорил о роли клиентоцентричной экосистемы в повышении качества жизни, эффективности бизнеса и укреплении «цифровой зрелости» 11 регионов работы банка.
«Сбер на Юге России и Северном Кавказе остается ключевым финансовым партнером розничного, бизнес- и GR-рынков. На 1 апреля 2021 года совокупный кредитный портфель превысил 1,469 трлн рублей, совокупный портфель привлеченных средств составил более 1,406 трлн рублей. Мы продолжаем активно работать с госпрограммами и клиентскими стратегиями в сферах недвижимости, АПК, ритейла, туризма, экспорта, помогаем развивать малый бизнес, а также внедрять самые современные технологии. Наши розничные клиенты уже в 70% контактов используют уникальные цифровые сервисы, каждый 10-й бизнес развивается вместе с сервисами экосистемы Сбера, а госсектор при разработке цифровых стратегий получает полную экспертизу по десяткам ключевых направлений», — рассказал Титов.
Он добавил, что Сбер помогает регионам наращивать бизнес-активность, используя накопленные платформенные цифровые и экспертные компетенции, а также инновационные решений более 120 сервисов экосистемы. Они помогают жителям с жильем, безопасностью, медициной, развлечениями, покупками, транспортом, и многими другими потребностями.
Что такое EGS-банкинг:
Титов рассуждал и о том, что с помощью «бесшовного» клиентского пути Сбер трансформирует целые рынки и создает новые, основываясь на больших массивах данных о цифровом поведении клиентов. Активно развиваются P2P-переводы, которые теперь стали еще удобнее с помощью семейства голосовых помощников Сбера. Оплата ЖКХ-услуг все чаще проводится по QR-коду. Найти и безопасно купить жилье из любого города позволяет ДомКлик. Сбер активно развивает e-commerce сегмент: СберМаркет, Delivery Club, СитиМобил, СберЗдоровье, Самокат и Сбер Еаптека.
С 2020 года Сбер реализует ESG-стратегию. Юго-Западный банк уже определил для себя более 1200 инициатив по всем направлениям развития социально-ответственного подхода. В первом квартале уже реализовано 5 ESG-сделок на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Это садоводческие проекты в СКФО, строительство и реконструкция объектов очистных сооружений, водо- и теплосетей в Ростовской области. Также Юго-Западный банк развивает финансовую грамотность. Участниками этого проекта до конца года станут более 26 тыс. жителей юга РФ и Северного Кавказа.