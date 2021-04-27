В Краснодарском драмтеатре состоится еще одна премьера — «Три сестры»

Премьерные показы состоятся в новом сценическом пространстве во внутреннем дворе театра — на «Открытой сцене». Это будет первая постановка пьесы «Три сестры» в Краснодаре, рассказали 27 апреля в пресс-службе драмтеатра.

Режиссером адаптации выступила Мария Селедец (Санкт-Петербург). Она представит зрителям синтез классической пьесы и современных размышлений о творчестве и актуальности текстов Чехова.

«Работу над спектаклем Селедец строила этюдным методом: на ежедневных репетициях актеры представляли самостоятельные работы, в которых раскрывали своих персонажей и их глубинную мотивацию в тех или иных обстоятельствах. Этот подход выявил новые стороны таланта уже знакомых краснодарскому зрителю артистов», — добавили в пресс-службе театра.