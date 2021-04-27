В Краснодарском драмтеатре состоится еще одна премьера — «Три сестры»
Краснодарский театр драмы имени Максима Горького в мае выпустит спектакль «Три сестры» по одноименной пьесе Антона Чехова
Премьерные показы состоятся в новом сценическом пространстве во внутреннем дворе театра — на «Открытой сцене». Это будет первая постановка пьесы «Три сестры» в Краснодаре, рассказали 27 апреля в пресс-службе драмтеатра.
Режиссером адаптации выступила Мария Селедец (Санкт-Петербург). Она представит зрителям синтез классической пьесы и современных размышлений о творчестве и актуальности текстов Чехова.
«Работу над спектаклем Селедец строила этюдным методом: на ежедневных репетициях актеры представляли самостоятельные работы, в которых раскрывали своих персонажей и их глубинную мотивацию в тех или иных обстоятельствах. Этот подход выявил новые стороны таланта уже знакомых краснодарскому зрителю артистов», — добавили в пресс-службе театра.
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В спектакле заняты Олеся Богданова, Евгения Белова, Анастасия Поддубная, Георгий Хадышьян, Анна Еркова, Алексей Сухоручко, Ирина Хруль, Евгений Женихов, Татьяна Башкова, Михаил Дубовский, Александр Крюков, Алексей Мосолов, Филипп Душин, Роман Бурдеев, Екатерина Бушина.
Премьерные показы состоятся 18, 19 и 20 мая в 19:00. Билеты уже есть в продаже.
Как писали Юга.ру, в марте в Краснодарском театре драмы появился спектакль «Горе от ума» по одноименному произведению Грибоедова. А в середине мая в драмтеатре состоится премьера спектакля «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова.