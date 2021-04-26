Стали известны победители премии «Оскар»

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В Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля состоялась 93-я церемония вручения премии «Оскар»

Лучшим фильмом стала «Земля кочевников» Хлои Чжао. Драматическая лента рассказывает историю 60-летней женщины Ферн, которая после закрытия завода по производству гипсокартона в январе 2011 года осталась без средств к существованию. Она начинает путешествовать в своем фургоне из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Фрэнсис МакДорманд, исполнившая роль Ферн, получила статуэтку «Оскара» как лучшая актриса, а Хлои Чжао — как лучший режиссер.

Энтони Хопкинс был отмечем премией за воплощение образа пожилого лондонского аристократа в картине Флориана Зеллера «Отец». За вторые роли статуэтки получили Юн Ё-джон («Минари») и Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»).

Лучшим фильмом на иностранном языке стала датская драма «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Лента рассказывает о четырех преподавателях в средней школе Копенгагена, которые решают проверить гипотезу о том, что для счастья человеку необходимо содержание в крови 0,5 промилле алкоголя.

Мультфильм «Душа» получил две награды: за лучшую анимацию и лучшую музыку. Статуэтку за лучший адаптированный сценарий вручили фильму «Отец», за лучший оригинальный сценарий — фильму «Девушка, подающая надежды», а лучшим документальным фильмом выбрали «Мой учитель-осьминог».

Остальных победителей «Оскара» можно узнать из твиттера премии.

Напомним, в 2020 году на премию претендовали три российских картины: фильм «Дылда» Кантемира Балагова, «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и «Акварель» Виктора Косаковского. Однако в шорт-лист они не попали.

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