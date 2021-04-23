Власти Краснодара потратят более 16 млн рублей на ремонт Центра культуры

Депутаты гордумы Краснодара 22 апреля согласовали выделение средств на ремонт Центра культуры в Прикубанском округе

На двенадцатом заседании городской Думы Краснодара парламентарии решили выделить 16,1 млн рублей на ремонт фасада Центра культуры и досуга Прикубанского округа. По информации администрации города, фасад не ремонтировали более 30 лет.

Кроме того, депутаты согласовали выделение средств на наведение порядка после сноса незаконных построек. Юга.ру писали о том, что по задумке мэра Краснодара Евгения Первышова городские округа будут получать по 3 млн рублей на уборку фундамента после сноса самостроев.

Также на заседании депутаты обсудили создание уличного освещения в микрорайоне Гидростроителей и еще шести пригородных поселках. На эти цели решили потратить более 62 млн рублей.