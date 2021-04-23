Краснодарский край занял 7-ю строчку в топе читающих регионов

Рейтинг составлен по обезличенным данным абонентов МегаФона, использующих сервис «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года

Среди мобильных читателей Кубани женщин на 35% больше, чем мужчин. При этом сильная половина предпочитает книги слушать — мужчин среди любителей аудиоформата в 1,5 раза выше, чем женщин. Чаще электронными библиотеками в Краснодаре пользуются абоненты в возрасте 32–35 лет. Только 4% онлайн-читателей старше 70 лет. Читать краснодарцы предпочитают по выходным, особенно в воскресенье.

Возглавляет список Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, следом идут Самарский регион, Башкортостан и Дагестан, далее — Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан и Чечня.

В основном жители Кубани читают современную российскую и зарубежную прозу, детективы, фэнтези и любовные романы. Но самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию: на первом месте «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, на втором — «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Р. Кови, на третьем — «Хочу говорить красиво! Техники речи. Техники общения» Натальи Ром.

Среди мужчин популярны книги Анжея Сапковского и современная русская литература, женщины отдают предпочтение книгам по социальной психологии и тоже фантастике.

Востребованными писателями стали: публицист и автор детективов Борис Акунин, создательница трудов по психологии Луиза Хэй и современный фантаст Евгений Щепетнов.