Сбер проведет бесплатный образовательный форум для предпринимателей Кубани и Адыгеи

На форуме разберут реальные бизнес-кейсы. Например, кейсы бистро паназиатской кухни Tori-Ramen и производства натуральной косметики «Эко-маркет «Бизорюк».

Спикерами на мероприятии станут российский маркетолог Игорь Манн, доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов. В онлайн-формате эксперты поделятся с предпринимателями стратегией роста и повышения эффективности.

Кроме того, предпринимателям расскажут об инструментах, которые можно внедрить в работу, и дадут рекомендации, чтобы сделать бизнес эффективнее.

Зарегистрироваться на форум Сбер Бизнес|Live можно здесь. Участие в мероприятии бесплатное.