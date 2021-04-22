Сбер проведет бесплатный образовательный форум для предпринимателей Кубани и Адыгеи
29 апреля состоится онлайн-форум для малого бизнеса Сбер Бизнес|Live
Спикерами на мероприятии станут российский маркетолог Игорь Манн, доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов. В онлайн-формате эксперты поделятся с предпринимателями стратегией роста и повышения эффективности.
На форуме разберут реальные бизнес-кейсы. Например, кейсы бистро паназиатской кухни Tori-Ramen и производства натуральной косметики «Эко-маркет «Бизорюк».
Читайте также:
Кроме того, предпринимателям расскажут об инструментах, которые можно внедрить в работу, и дадут рекомендации, чтобы сделать бизнес эффективнее.
Зарегистрироваться на форум Сбер Бизнес|Live можно здесь. Участие в мероприятии бесплатное.
«Сбербанк уделяет особое внимание развитию экосистемы для предпринимателей. В Краснодарском крае и Республике Адыгея мы обслуживаем более 102 тыс. клиентов малого бизнеса. Благодаря развитию цифровых сервисов новыми клиентами банка в прошлом году стали 30 тыс. предприятий малого бизнеса. Сбер Бизнес|Live предоставляет доступ к экспертам, современным инструментам и практическим советам по ведению бизнеса», — рассказала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Адыгее Татьяна Сергиенко.