В Геленджике откроют арт-пространство площадью 2 тыс квадратных метров

В Геленджике откроют «Дом искусств» площадью 2 тыс квадратных метров с галереей и скульптурами

В культурном центре «Старый парк» в Кабардинке откроют новый арт-абъект «Дом искусств». На территории пространства в две тысячи квадратных метров будут картинная галерея с постоянной экспозицией российских художников и скульпторов XIX-XX веков, залы для временных экспозиций и школа творчества.

Посетители увидят картины Леонида Ляха, Граера Аракеляна, Владимира Аксенова, Андрея Аверьянова, Олега Рожкова, Алексея Паршкова и Владимира Белоусова. Также представят скульптурные работы Валентина Кузнецова, Юлия Лучкина, Геннадий Панько, Гагик Алексанян, Александр Зверков.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона подчеркнули, что особое место в новом арт-пространстве занимает музей православной культуры. В нем представят более 600 экспонатов, в их числе — 200 редчайших скульптурных изображений.

Откроют «Дом искусств» в курортном сезоне, сообщили 20 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.