Ночью над Землей пройдет метеорный поток, но кубанцы его вряд ли увидят

Краснодарский край

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В ночь с 21 на 22 апреля Земля пройдет сквозь шлейф пыли, который образовался от кометы Тэтчер

Земля проходит через шлейф пыли, который образовал хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер, каждый год. Частицы пыли проходят через атмосферу планеты на высоте 100-120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают.

Комету Тэтчер — прародительницу Лирид — открыли 5 апреля 1861 года. Она делает виток вокруг Солнца за 415 лет. Метеоритный поток, который оставляет комета после себя называют лиридами по названию созвездия, в котором расположена область вылета метеоров. В апреле поток проходит ближе к созвездию Лиры.

Метеоры лирид активизируются с 14 по 30 апреля. А в ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик их активности, сообщил Московский планетарий. Лучше всего поток лирид можно наблюдать без бинокля и телескопа в северном полушарии, но в 2021 году условия неблагоприятные.

По данным краснодарского гидрометцентра, ночью в регионе ожидается сильный туман и облачность в 5-6 баллов. Кроме того, свет от Луны может помешать наблюдениям кубанцам. Метеорологи порекомендовали искать лириды на небе ближе к рассвету.

Напомним, в мае 2020 года над Сочи пролетел огненный шар, который приняли за метеор. А в августе на Кубани астрономы зафиксировали увеличение зенитного числа метеоров потока Персеиды.

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