Ночью над Землей пройдет метеорный поток, но кубанцы его вряд ли увидят

В ночь с 21 на 22 апреля Земля пройдет сквозь шлейф пыли, который образовался от кометы Тэтчер

Земля проходит через шлейф пыли, который образовал хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер, каждый год. Частицы пыли проходят через атмосферу планеты на высоте 100-120 км со скоростью около 49 км/с и сгорают.

Комету Тэтчер — прародительницу Лирид — открыли 5 апреля 1861 года. Она делает виток вокруг Солнца за 415 лет. Метеоритный поток, который оставляет комета после себя называют лиридами по названию созвездия, в котором расположена область вылета метеоров. В апреле поток проходит ближе к созвездию Лиры.