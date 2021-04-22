Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 22 апреля

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 22 апреля

Американский боевик «Гнев человеческий» (18+) режиссера Гая Ричи рассказывает историю Эйча, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, произошедших в Лос-Анджелесе. Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Ограбление по-итальянски», «Шпион», «Адреналин», «Перевозчик»).

Действие британской драмы «Великий» (18+) происходит в 1970 годы. Известный фотожурналист Юджин Смит по заданию журнала Life отправляется в Японию, где в городе Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Главную роль в фильме исполнил Джонни Депп («Кокаин», франшиза «Пираты Карибского моря», «Черная месса», «Превосходство»).

Американский фантастический триллер «Поколение Вояджер» (16+) режиссера Нила Бёргера («Области тьмы», «Иллюзионист», «Дивергент») рассказывает об одиссее 30 юношей и девушек, которых отправляют в космос на поиски нового дома.

В прокат выходит мультфильм «Руфус. Хроники волшебной страны» (6+) совместного производства США и Франции. В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречаются с пушистым существом, который буквально умоляет детей помочь восстановить его исчезающее королевство.

Действие отечественной комедии «Любовь и монстры» (16+) происходит в Болгарии, куда Юра Скворцов приехал на отдых. В какой-то момент пропадают все туристы, а появляются неведомые чудища.

Итальянский хоррор «Тьма: Монстры за поворотом» (18+) рассказывает о пяти подростках, за которыми в лесу начинает охотиться неведомое существо.

Главная героиня американского фильма ужасов «Нечестивые» (18+) — девушка Элис, которая после видения Девы Марии обретает способность исцеления больных. Скандальный журналист в надежде на сенсацию, которая спасет его карьеру, пытается выяснить природу необычной силы Элис.