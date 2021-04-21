В Темрюке наказали 17 чиновников, которые пытались скрыть свои доходы
Прокуратура 21 апреля сообщила, что 17 сотрудников администрации Темрюкского района наказали за коррупционные нарушения
Установлено, что 17 сотрудников администрации Темрюкского района сообщали неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе, нарушая антикоррупционное законодательство и законы муниципальной службы.
Читайте также:
Чиновники скрыли доходы за себя и своих супругов на общую сумму порядка 1 млн рублей. Эти средства они получили на предыдущих местах работы и от продажи имущества. Кроме того, некоторые сотрудники скрывали три объекта недвижимости и машину.
Прокуратура вынесла представление главе района. После проверки 17 сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили 21 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.