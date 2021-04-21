В Темрюке наказали 17 чиновников, которые пытались скрыть свои доходы

Краснодарский край

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Прокуратура 21 апреля сообщила, что 17 сотрудников администрации Темрюкского района наказали за коррупционные нарушения

Установлено, что 17 сотрудников администрации Темрюкского района сообщали неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе, нарушая антикоррупционное законодательство и законы муниципальной службы.

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Чиновники скрыли доходы за себя и своих супругов на общую сумму порядка 1 млн рублей. Эти средства они получили на предыдущих местах работы и от продажи имущества. Кроме того, некоторые сотрудники скрывали три объекта недвижимости и машину.

Прокуратура вынесла представление главе района. После проверки 17 сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили 21 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Похожая ситуация произошла в 2019 году в Белореченском районе. Там 46 чиновников скрыли доходы, заработанные на ставках и продаже земли. А в Брюховецком районе уволили четырех депутатов, которые скрыли 50 млн рублей доходов.

Прокуратура Темрюкский район Чиновники

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