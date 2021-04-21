В краснодарском ЖК «Айвазовский» можно купить квартиры без первоначального взноса

В строительной компании отметили, что комплекс придется по вкусу людям разного возраста, статуса и предпочтений. «Айвазовский» расположен на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской в развитом районе Краснодара Черемушки. Рядом с ЖК есть все необходимое для комфортной жизни: гимназия № 44 и детсад № 167 в нескольких минутах ходьбы, рядом Кубанский госуниверситет, несколько колледжей, больниц и поликлиник, много магазинов. Недалеко от комплекса находится парк «Солнечный остров» и крупные торгово-развлекательные центры — «Галактика», СБС и «Медиаплаза».

В Краснодаре появилась возможность приобрести свои квадратные метры, оформив квартиру в банке с ежемесячными платежами без первоначального взноса!*

«Жить в таком благоустроенном районе приятно, комфортно и спокойно. Доступен широкий выбор планировок двух- и трехкомнатных квартир. Каждая планировка создана с умом», — сообщили в строительной компании «Неометрия».

На территории ЖК установлено видеонаблюдение, попасть во двор возможно только с помощью магнитного ключа. Для удобства в подъездах есть колясочные помещения. В них можно оставить велосипед, помыть обувь или лапки домашним питомцам.

Офис продаж ЖК «Айвазовский» расположен на ул. Старокубанской, 123А. Узнать подробности можно по телефону 8(861)203-39-68.