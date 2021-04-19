Из Сочи в Адлер в середине апреля снова стало возможным добраться, минуя пробку в районе пляжа «Красный штурм»

В сентябре 2020 года на трассе А-147 в районе пляжа «Красный штурм» начался капитальный ремонт мостов через ручей. Там меняли и ремонтировали все элементы сооружений: балки, ригели, подферменники, опорные части, переходные плиты, ограждения, тротуарные блоки. Из-за работ скапливались пробки.

19 апреля в 7:00 на трассе открыли две полосы для проезда. Все ограничения, связанные с реконструкцией, сняты.

«К 25 апреля в районе дорожных объектов намечено отсыпать разделительную полосу и восстановить озеленение. Полностью закончить ремонт мостов планируется до конца мая», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Ранее Юга.ру писали, что в конце 2020 года на время новогодних праздников на федеральной трассе Сочи — Адлер снимали ограничения и реверсы.