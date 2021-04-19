На Кубани во время дождя рабочие положили асфальт в лужи

В середине апреля в станице Динской дорожники ремонтировали улицу в дождь и положили асфальт в лужи

В станице Динской на улице Кирова дорожники провели ямочный ремонт — в дождь раскидали горячий асфальт прямо в лужи. Местные жители сняли это на видео и 16 апреля опубликовали в инстаграме районной газеты РВС.

19 апреля журналист портала Юга.ру позвонил в администрацию, чтобы узнать, почему дорогу ремонтировали в дождливую погоду и что теперь будут делать с этой улицей. Там объяснили, что никакого ремонта не было, а в ямы раскидали асфальт, оставшийся от ремонта соседней улицы.

«В тот день с утра подрядчик проводил ямочный ремонт на двух соседних улицах. В обед пошел дождь, у рабочих остался неизрасходованный материал, они решили раскидать его по улице Кирова. В дальнейшем эту улицу тоже будут ремонтировать, а в тот день в ямы просто положили оставшийся материал», — рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Динского района Светлана Бондарева.