На курорте «Роза Хутор» открыли Аллею славы спортсменов-олимпийцев
16 апреля курорт «Роза Хутор» открыл обновленную Аллею славы, посвященную достижениям отечественных спортсменов-олимпийцев
Символическую ленточку перерезали четырехкратный олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков и гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. В честь побед главы ОКР на аллее установили его персональную медаль. Церемонию также посетили трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, двукратные олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» — один из главных объектов наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов медалей в 15 дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл) — почти треть от общего количества комплектов медалей (98). А также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.
Еще в период подготовки к играм было решено создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов и знаменитых советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на курорте открыли Аллею чемпионов — в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды. Первые из них получили имена олимпийцев Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась, и на курорте установили звезды других титулованных спортсменов. Затем решили концептуально обновить аллею.
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Авторы новой аллеи — скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По их замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми древние греки украшали победителей, размещены на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине. В будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь спортсменов.
«Аллея славы «Роза Хутор» — это интересный и важный проект, который поддерживает уважение к отечественному спорту у широкой аудитории и придает дополнительный стимул болеть за российских спортсменов и узнавать о них больше. Аллея славы несет и просветительскую миссию, сохраняя олимпийское наследие и память о достижениях наших выдающихся олимпийцев», — пояснил Поздняков.
Достойный наследник:
Рядом с каждой именной медалью олимпийского чемпиона на Аллее славы есть таблички с QR-кодом, по ним можно узнать спортивные биографии. Вся информация доступна на сайте аллеи. Всего на Аллее славы «Роза Хутор» 25 персональных медалей отечественных спортсменов-олимпийцев.
«В долине реки Мзымты вновь звучат имена наших знаменитых олимпийцев — так мы вспоминаем славные дни Олимпиады в Сочи. «Роза Хутор», возможно, самый спортивный курорт в мире, и точно наиболее яркий пример эффективного использования олимпийского наследия. Сегодня это крупнейший горный комплекс в РФ. Ежегодно к нам приезжают около 1,7 млн отдыхающих, которые теперь смогут побывать и на Аллее славы. Уверен, что это будет одна из важных достопримечательностей», — сказал Белокобыльский.
Аллея славы создана при поддержке АНО «Спортклуб РОЗА».