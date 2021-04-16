На курорте «Роза Хутор» открыли Аллею славы спортсменов-олимпийцев

16 апреля курорт «Роза Хутор» открыл обновленную Аллею славы, посвященную достижениям отечественных спортсменов-олимпийцев

Символическую ленточку перерезали четырехкратный олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков и гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. В честь побед главы ОКР на аллее установили его персональную медаль. Церемонию также посетили трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, двукратные олимпийские чемпионы Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин и олимпийская чемпионка Светлана Журова.



Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» — один из главных объектов наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов медалей в 15 дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл) — почти треть от общего количества комплектов медалей (98). А также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.



Еще в период подготовки к играм было решено создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов и знаменитых советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на курорте открыли Аллею чемпионов — в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды. Первые из них получили имена олимпийцев Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась, и на курорте установили звезды других титулованных спортсменов. Затем решили концептуально обновить аллею.

Авторы новой аллеи — скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По их замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми древние греки украшали победителей, размещены на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине. В будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь спортсменов.



«Аллея славы «Роза Хутор» — это интересный и важный проект, который поддерживает уважение к отечественному спорту у широкой аудитории и придает дополнительный стимул болеть за российских спортсменов и узнавать о них больше. Аллея славы несет и просветительскую миссию, сохраняя олимпийское наследие и память о достижениях наших выдающихся олимпийцев», — пояснил Поздняков.