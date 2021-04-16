В Краснодаре будет дождь и потеплеет до 12 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 16 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 16 апреля в Краснодаре утром столбики термометра показал 7 °С , что на 10 °С ниже климатической нормы. На улице легкий ветер — 2 м/с.

Днем потеплеет до 12 °С . Возможен кратковременный дождь с грозой. Будет дуть северный ветер — 4-9 м/с.

Краснодарский гидрометцентр сообщает, что крае 16 апреля утром местами туман. Днем будет переменная облачность, преимущественно без осадков, порывы ветра местами 12-14 м/с. Воздух прогреется до 11-16 °С , в юго-восточных районах до 15-20 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, днем кратковременный дождь с грозой, потеплеет до 11-16 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.