Романа Абрамовича заметили на прогулке в Геленджике
Ресторатор из Геленджика 14 апреля опубликовал фотографию с бизнесменом Романом Абрамовичем
Фото с Абрамовичем, снятое в Геленджике, появилось в инстаграме ресторанного критика Олега Назарова 14 апреля. В комментарии к посту говорится, что во время съемки Абрамовича и Назарова охраняли от папарацци два сотрудника охраны с зонтиками.
В соцсетях стали делать предположения о цели визита Абрамовича в Геленджик, но пока официальных данных об этом нет.
Отметим, в середине февраля стало известно, что миллиардер планирует заняться гостиничным бизнесом на курорте. Он зарегистрировал две компании, с которыми может быть связано строительство премиальных отелей в Геленджике и Карелии. Также источники сообщали о планах Абрамовича купить винодельню Ольги Ткачёвой «Шато де Талю».