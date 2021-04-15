Романа Абрамовича заметили на прогулке в Геленджике

Ресторатор из Геленджика 14 апреля опубликовал фотографию с бизнесменом Романом Абрамовичем

Фото с Абрамовичем, снятое в Геленджике, появилось в инстаграме ресторанного критика Олега Назарова 14 апреля. В комментарии к посту говорится, что во время съемки Абрамовича и Назарова охраняли от папарацци два сотрудника охраны с зонтиками.

В соцсетях стали делать предположения о цели визита Абрамовича в Геленджик, но пока официальных данных об этом нет.

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