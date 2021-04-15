Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 15 апреля

С 15 апреля в кинотеатрах можно посмотреть отечественную историческую драму «Чернобыль» (12+). Пожарному Алексею Карпушину, состоящему на службе в Припяти, предстоит погрузиться под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и предотвратить мощный взрыв, из-за которого могут погибнуть тысячи людей. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Данила Козловский.

Англо-французская драма «Отец» (16+) рассказывает о женщине, которая хочет найти сиделку своему пожилому папе. Он же отвергает все предлагаемые варианты. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман.

Главный герой испанского боевика «Гениальное ограбление» (16+) Том Джонсон решил проникнуть в сейф Королевского банка во время финала чемпионата мира по футболу. Чтобы осуществить задуманное и украсть бесценные артефакты, у него есть всего 105 минут. Семейный мультфильм «От винта 2» (12+) совместного производства России и Парагвая рассказывает о новых приключениях самолета-истребителя по кличке Витязь. На этот раз ему предстоит сразиться с инопланетянами.