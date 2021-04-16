В Краснодаре покажут спектакль-перформанс «Птицы»

Это дебютная работа режиссера Алены Бронниковой. Спектакль будет состоять из нескольких отделений. В первом играть будут сами зрители, им предложат совершать различные действия на заданную тему. Во втором на сцену выйдут актеры. В третьем отделении гости и артисты будут взаимодействовать между собой.

«Я замечаю, что люди превращаются в биороботов. Все куда-то бегут и к чему-то стремятся, забывая о своих чувствах и не в силах рассказать о них окружающим. Из-за этого мы отдаляемся друг от друга. Спектакль призван продемонстрировать, что жизнь прекрасна, если ее чувствовать. Также я хочу рассказать, как важно взаимодействовать с пространством во всех его проявлениях: запахи, звуки, различные текстуры», — рассказала Юга.ру Алена Бронникова.

Спектакль покажут в рамках Биеннале «В». Начало постановки в 19:00. Стоимость билетов 500 рублей. Приобрести их можно, написав в директ инстаграма арт-пространства «Ковер».

Арт-пространство находится в Краснодаре на пятом этаже здания на улице Рашпилевской, 110.