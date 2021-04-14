Глава ЗСК посетил школу искусств, спорткомплекс и маслозавод в Абинском районе
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 14 апреля побывал с рабочей поездкой в Абинском районе
Поездка главы кубанского парламента состоялась в рамках подготовки Дней муниципальных образований в ЗСК. Юрий Бурлачко осмотрел объекты социально-культурной сферы и предприятия переработки.
В начале визита руководитель ЗСК посетил детскую школу искусств в станице Холмской, где находятся мастерские «Холмские гончары», «Святые образы» и «Холмские узоры», которые относятся к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края. Также в Холмской Юрий Бурлачко осмотрел детскую игровую площадку, место для которой выбрали жители через голосование.
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Затем делегация осмотрела построенный в 2018 году спорткомплекс для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, пауэрлифтингом и другими видами спорта. Также депутаты побывали в сквере «В честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель».
Юрий Бурлачко оценил ухоженные улицы Холмской, однако отметил необходимость развивать придорожный сервис, так как через станицу проходит транзитный транспорт на пути к морю.
Следующим пунктом поездки стал маслозавод «Абинский» в райцентре. Директор предприятия Александр Прудкин рассказал, что из-за возрастающего спроса заводу требуется увеличение территории. Председатель ЗСК посоветовал обсудить этот вопрос с районными властями.
«Предприятие должно обеспечить своей продукцией как объекты потребительской сферы района, так и бюджетные учреждения. Муниципалитет же должен подключиться к решению вопросов по расширению производства», — резюмировал Юрий Бурлачко.
Последним пунктом программы стал ситуационный центр «Единая диспетчерская служба Абинского района». На его базе работает комплекс «Безопасный город», к которому подключены 123 камеры.
Подводя итоги рабочей поездки, руководитель кубанского парламента отметил, что администрация района держит на контроле и первоочередные, и социально значимые вопросы, благоустраивает и райцентр, и отдельные населенные пункты.
«Отмечу, что наша задача в рамках традиционных Дней муниципальных образований — не рапортовать о достижениях, а говорить о существующих проблемах. Безусловно, в районе они есть. О них мы и поговорим предметно за круглым столом, и все вместе найдем пути их решения», — заключил Юрий Бурлачко.
На круглом столе депутаты обсудят, какие моменты социально-экономической ситуации в районе сдерживают развитие территории, и выявят скрытые резервы, рассказали в пресс-службе ЗСК. Результаты заседания лягут в основу постановления ЗСК, которое станет дорожной картой по решению проблем и первостепенных вопросов жизни района.