Глава ЗСК посетил школу искусств, спорткомплекс и маслозавод в Абинском районе

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 14 апреля побывал с рабочей поездкой в Абинском районе

В начале визита руководитель ЗСК посетил детскую школу искусств в станице Холмской, где находятся мастерские «Холмские гончары», «Святые образы» и «Холмские узоры», которые относятся к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края. Также в Холмской Юрий Бурлачко осмотрел детскую игровую площадку, место для которой выбрали жители через голосование.

Поездка главы кубанского парламента состоялась в рамках подготовки Дней муниципальных образований в ЗСК. Юрий Бурлачко осмотрел объекты социально-культурной сферы и предприятия переработки.

Затем делегация осмотрела построенный в 2018 году спорткомплекс для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, пауэрлифтингом и другими видами спорта. Также депутаты побывали в сквере «В честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель».

Юрий Бурлачко оценил ухоженные улицы Холмской, однако отметил необходимость развивать придорожный сервис, так как через станицу проходит транзитный транспорт на пути к морю.

Следующим пунктом поездки стал маслозавод «Абинский» в райцентре. Директор предприятия Александр Прудкин рассказал, что из-за возрастающего спроса заводу требуется увеличение территории. Председатель ЗСК посоветовал обсудить этот вопрос с районными властями.

«Предприятие должно обеспечить своей продукцией как объекты потребительской сферы района, так и бюджетные учреждения. Муниципалитет же должен подключиться к решению вопросов по расширению производства», — резюмировал Юрий Бурлачко.

Последним пунктом программы стал ситуационный центр «Единая диспетчерская служба Абинского района». На его базе работает комплекс «Безопасный город», к которому подключены 123 камеры.