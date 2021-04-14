«Ростелеком» обеспечит мобильной связью жителей малых населенных пунктов

«Ростелеком» в середине апреля начал реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства и строительства в селах базовых станций мобильной связи

Планируется, что до конца 2021 года в 1 тыс. 198 населенных пунктах России, где живут от 100 до 500 человек, появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям будут доступны мобильная голосовая связь и высокоскоростной беспроводной интернет. К 2030 году компания планирует охватить мобильной связью свыше 24 тыс. населенных пунктов.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступит в проекте в качестве центра компетенций — будет согласовывать проектное решение и формировать задание для подрядчиков, планировать архитектуру сети, осуществлять приемку сайтов и поставлять оборудование.