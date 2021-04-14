«Ростелеком» обеспечит мобильной связью жителей малых населенных пунктов
«Ростелеком» в середине апреля начал реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства и строительства в селах базовых станций мобильной связи
Планируется, что до конца 2021 года в 1 тыс. 198 населенных пунктах России, где живут от 100 до 500 человек, появится мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям будут доступны мобильная голосовая связь и высокоскоростной беспроводной интернет. К 2030 году компания планирует охватить мобильной связью свыше 24 тыс. населенных пунктов.
Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступит в проекте в качестве центра компетенций — будет согласовывать проектное решение и формировать задание для подрядчиков, планировать архитектуру сети, осуществлять приемку сайтов и поставлять оборудование.
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Напомним, «Ростелеком» устраняет цифровое неравенство с 2014 года. Первую точку доступа открыли в феврале 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. Цель первого этапа проекта — провести мобильную связь в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек. К 31 марта 2021 года первый этап реализовали в более чем в 12,5 тыс. населенных пунктах. Полностью завершить его компания собирается к концу года.
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:
— Мы считаем важным не просто создать техническую возможность пользоваться услугами мобильной связи, но и решить сопутствующие вопросы. В деревне на 100 жителей, как правило, нет салона связи, но выдача сим-карты и заключение договора об оказании услуг возможны только при предъявлении паспорта. Во все населенные пункты, где запускаются базовые станции, будут выезжать специалисты для оформления договоров и выдачи сим-карт. При наличии сим-карты круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19. Расширение проекта устранения цифрового неравенства — это требование времени. Вне зависимости от расстояний и труднодоступности населенного пункта у граждан нашей страны должны быть равные цифровые возможности. Появление мобильной связи и беспроводного интернета — очень важный и нужный шаг на пути повышения качества жизни на селе.