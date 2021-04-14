На одной из улиц Краснодара отключили светофоры на 2 недели

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 апреля отключили светофоры на пересечении улиц Селезнева и Волжской

В Краснодаре на пересечении улиц Селезнева и Волжской не будут работать светофоры с 14 по 27 апреля. За это время там собираются демонтировать старые опоры, установить новые Г-образные и светофоры.

Отремонтирует светофоры государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Во время работ на перекрестке будут дежурить сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 29 по 31 марта из-за ремонта светофоры отключали на пересечении улицы Ставропольской с Шевченко и Титаровской.

Напомним, пожаловаться на неработающие светофоры, отключенные фонари и ямы на дорогах в Краснодаре можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии.

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На одной из улиц Краснодара отключили светофоры на 2 недели
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