На одной из улиц Краснодара отключили светофоры на 2 недели
В Краснодаре 14 апреля отключили светофоры на пересечении улиц Селезнева и Волжской
В Краснодаре на пересечении улиц Селезнева и Волжской не будут работать светофоры с 14 по 27 апреля. За это время там собираются демонтировать старые опоры, установить новые Г-образные и светофоры.
Отремонтирует светофоры государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Во время работ на перекрестке будут дежурить сотрудники дорожно-постовой службы ГИБДД, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, с 29 по 31 марта из-за ремонта светофоры отключали на пересечении улицы Ставропольской с Шевченко и Титаровской.
Напомним, пожаловаться на неработающие светофоры, отключенные фонари и ямы на дорогах в Краснодаре можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии.