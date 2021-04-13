В Кавказском заповеднике посчитают волков новым методом, потому что не все они воют
В Кавказском биосферном заповеднике 12 апреля впервые стартовал учет волка
Учет начался на 22 маршрутах заповедника. Специалисты обследуют все места обитания хищников, чтобы проверить состояние популяции и численность.
«Мы сейчас нанесем на карту — кто где сейчас живет и это будет исходный фундамент будущих наблюдений. В дальнейшем мы будем проходить эти места и проверять — сколько у нас волков есть. Если начнутся какие-то процессы, то есть численность волка резко начнет расти или наоборот снижаться, или проникнут чужие волки, тогда можно будет думать над тем, какие меры принять», — рассказал профессор Анатолий Кудактин.
По расчетам ученого, в заповеднике живет 11 волчьих семей общей численностью около 70 особей.
Читайте также:
Раньше ученые пробовали подсчитать волков осенью — методом «ваба» [отклик на подвыв], но результат казался разрозненным — не все волки воют и отзываются, уточнили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
Сам учет продлится четыре дня, еще около двух недель уйдет на обработку информации. После этого станет ясно, сколько сейчас хищников обитает в заповеднике.
Напомним, осенью прошлого года в Кавказском биосферном заповеднике посчитали благородных оленей, а зимой — медведей.