В Кавказском заповеднике посчитают волков новым методом, потому что не все они воют

Краснодарский край

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В Кавказском биосферном заповеднике 12 апреля впервые стартовал учет волка

Учет начался на 22 маршрутах заповедника. Специалисты обследуют все места обитания хищников, чтобы проверить состояние популяции и численность.

«Мы сейчас нанесем на карту — кто где сейчас живет и это будет исходный фундамент будущих наблюдений. В дальнейшем мы будем проходить эти места и проверять — сколько у нас волков есть. Если начнутся какие-то процессы, то есть численность волка резко начнет расти или наоборот снижаться, или проникнут чужие волки, тогда можно будет думать над тем, какие меры принять», — рассказал профессор Анатолий Кудактин.

По расчетам ученого, в заповеднике живет 11 волчьих семей общей численностью около 70 особей.

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Раньше ученые пробовали подсчитать волков осенью — методом «ваба» [отклик на подвыв], но результат казался разрозненным — не все волки воют и отзываются, уточнили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Сам учет продлится четыре дня, еще около двух недель уйдет на обработку информации. После этого станет ясно, сколько сейчас хищников обитает в заповеднике.

Напомним, осенью прошлого года в Кавказском биосферном заповеднике посчитали благородных оленей, а зимой — медведей.

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