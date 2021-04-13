В Кавказском заповеднике посчитают волков новым методом, потому что не все они воют

Учет начался на 22 маршрутах заповедника. Специалисты обследуют все места обитания хищников, чтобы проверить состояние популяции и численность.

«Мы сейчас нанесем на карту — кто где сейчас живет и это будет исходный фундамент будущих наблюдений. В дальнейшем мы будем проходить эти места и проверять — сколько у нас волков есть. Если начнутся какие-то процессы, то есть численность волка резко начнет расти или наоборот снижаться, или проникнут чужие волки, тогда можно будет думать над тем, какие меры принять», — рассказал профессор Анатолий Кудактин.