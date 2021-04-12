Глава Краснодара пригрозил показывать по телеканалам тех, кто рисует граффити в Вишнявском сквере

В администрации Краснодара 12 апреля обсудили случаи вандализма в Вишняковском сквере

Напомним, первую очередь сквера открыли после реконструкции в 2017 году. В 2018-м власти добились возврата в муниципальную собственность соседнего участка земли, на котором частник хотел построить гостиницу.

В марте прошлого года начался процесс благоустройства второй части сквера на участке размером 0,9 га. Осенью была завершена реконструкция одной из самых больших зеленых зон города — теперь площадь Вишняковского сквера составляет 2,5 га. Во второй очереди работает скейт-парк площадью 1,2 тыс. кв. метров, оборудованы спортивная площадка и детский городок. Кроме того, в зеленой зоне установили инсталляцию с подсветкой — бегущих лосей.

На городской планерке 12 апреля 2021 года мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что несмотря на то, что Вишняковский сквер оборудован камерами видеонаблюдения, вандалы уже изрисовали объекты. Глава города поручил Единой дежурно-диспетчерской службе и администрации Центрального округа держать под постоянным наблюдением сквер.

«Лиц, которые занимаются такой «живописью», необходимо показывать по каналам, чтобы их все видели. «Героев» Краснодар должен знать в лицо», — заявил Первышов.

Замглавы Андрей Дорошев объяснил, что такая ситуация случилась из-за того, что в парке не хватило одной видеокамеры. «За стеной скейт-парка не было видно. Там молодежь соорудила себе «комнату для развлечений», перенесли лавочки с территории сквера. С полицией отрабатывали, патрули направляли, несколько фактов было выявлено», — рассказал чиновник. По его словам, сквер восстановят во время субботника и установят еще одну камеру.