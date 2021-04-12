Глава Краснодара пригрозил показывать по телеканалам тех, кто рисует граффити в Вишнявском сквере

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 12 апреля обсудили случаи вандализма в Вишняковском сквере

Напомним, первую очередь сквера открыли после реконструкции в 2017 году. В 2018-м власти добились возврата в муниципальную собственность соседнего участка земли, на котором частник хотел построить гостиницу.

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В марте прошлого года начался процесс благоустройства второй части сквера на участке размером 0,9 га. Осенью была завершена реконструкция одной из самых больших зеленых зон города — теперь площадь Вишняковского сквера составляет 2,5 га.

Во второй очереди работает скейт-парк площадью 1,2 тыс. кв. метров, оборудованы спортивная площадка и детский городок. Кроме того, в зеленой зоне установили инсталляцию с подсветкой — бегущих лосей.

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На городской планерке 12 апреля 2021 года мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что несмотря на то, что Вишняковский сквер оборудован камерами видеонаблюдения, вандалы уже изрисовали объекты. Глава города поручил Единой дежурно-диспетчерской службе и администрации Центрального округа держать под постоянным наблюдением сквер.

«Лиц, которые занимаются такой «живописью», необходимо показывать по каналам, чтобы их все видели. «Героев» Краснодар должен знать в лицо», — заявил Первышов.

Замглавы Андрей Дорошев объяснил, что такая ситуация случилась из-за того, что в парке не хватило одной видеокамеры.

«За стеной скейт-парка не было видно. Там молодежь соорудила себе «комнату для развлечений», перенесли лавочки с территории сквера. С полицией отрабатывали, патрули направляли, несколько фактов было выявлено», — рассказал чиновник.

По его словам, сквер восстановят во время субботника и установят еще одну камеру.

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Напомним, в декабре 2020 года в Краснодаре составили протокол на 23-летнего парня, который нарисовал на стене Дональда Дака и попытался сбежать от полиции. А в апреле 2020-го полицейские задержали компанию, один из участников которой разрисовал стену здания городской администрации, которую ранее начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе.

Вандализм Граффити Евгений Первышов Краснодар Парки

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Глава Краснодара пригрозил показывать по телеканалам тех, кто рисует граффити в Вишнявском сквере
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