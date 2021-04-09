Председатель ПСБ возглавил совет по финансированию обороны при Госдуме

9 апреля председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы

Об этом он сообщил на расширенном выездном заседании бюро Союза машиностроителей РФ и «Лиги содействия оборонным предприятиям» в Туле.

Ранее на заседании было объявлено о создании Экспертного совета по инициативе председателя Комиссии при Госдуме по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Его деятельность нацелена на создание условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.