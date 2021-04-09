Председатель ПСБ возглавил совет по финансированию обороны при Госдуме
9 апреля председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы
Об этом он сообщил на расширенном выездном заседании бюро Союза машиностроителей РФ и «Лиги содействия оборонным предприятиям» в Туле.
Ранее на заседании было объявлено о создании Экспертного совета по инициативе председателя Комиссии при Госдуме по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Его деятельность нацелена на создание условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
Петля времени:
«ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней и методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику. Наши предложения охватят как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом», — подчеркнул Фрадков.
«Мы давно сотрудничаем с ПСБ, где накоплен обширный опыт работы с промышленностью. Я считаю, что будет эффективно создать площадку для обсуждения проблематики, связанной с ресурсным обеспечением отрасли и мерами по преодолению существующих барьеров для ее роста», — отметил первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенёв.