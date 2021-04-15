«Сингента» показала новые технологии для повышения урожайности и экономии
Подразделение цифровых сервисов компании «Сингента» провело ребрендинг своей платформы для цифрового земледелия Cropio
С 31 марта 2021 года Cropio стала Cropwise Operations — лучшей в своем классе системой для управления агропроизводством с расширенным функционалом, простой интеграцией со всеми продуктами Cropwise и глубокой агрономической экспертизой.
«Трансформируясь в Cropwise (Кропвайс), Cropio становится активным помощником сельхозпроизводителей в принятии своевременных и эффективных агрономических решений», — рассказал директор по развитию цифровых сервисов компании в РФ Роман Мартынов.
Сельхозпроизводители получат больше новых и усовершенствованных функций системы, разработанных с учетом пользовательского опыта. Он был получен на десятках млн га, находящихся под мониторингом. Уже в этом сезоне будут доступны новые инструменты скаутинга, анализа производительности полей, прогноза заболеваний и стадий роста растений.
Подробнее о новых функциях платформы специалисты «Сингенты» рассказали на онлайн-мероприятии eCamp-2021:
Для российских пользователей Cropwise в ближайшие дни станут доступны новые сервисы. Среди них:
- прогноз стадий роста растений на основе дистанционного анализа данных;
- анализ урожайности — уникальный модуль, контролирующий и прогнозирующий урожайность сельхозкультур с оперативной оценкой в режиме реального времени;
- погодные тревоги — оповещения о неблагоприятных погодных условиях при выполнении или планировании сельхозработ;
- окно сбора урожая подсказывает наилучший период уборки на основе специальной модели анализа развития и роста для соответствующих культур;
- услуги независимых консультантов — сервис для взаимодействия и сотрудничества со своими независимыми консультантами и экспертами, обеспечивающий непрерывное распределение и безопасный обмен данными. Также пользователь может получать консультации независимых специалистов.
«Зима была самой обычной»:
«Новый модуль системы Agri-intelegence даст возможность автоматизировать и усовершенствовать этот процесс благодаря агрономической экспертизе от лучших мировых специалистов в области сельского хозяйства. Планирование уборочной кампании, десикации, управление рисками на полях — это лишь малый перечень задач, с которыми аграрию помогает Cropwise», — подчеркнул Мартынов.
В 2020 году покрытие Cropio в РФ увеличилось более чем на 7 млн га. Общий земельный банк под управлением этой цифровой платформы в стране превысил 12 млн га. Более 600 отечественных сельхозпредприятий используют инструменты Cropwise.