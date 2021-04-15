«Сингента» показала новые технологии для повышения урожайности и экономии

С 31 марта 2021 года Cropio стала Cropwise Operations — лучшей в своем классе системой для управления агропроизводством с расширенным функционалом, простой интеграцией со всеми продуктами Cropwise и глубокой агрономической экспертизой.

«Трансформируясь в Cropwise (Кропвайс), Cropio становится активным помощником сельхозпроизводителей в принятии своевременных и эффективных агрономических решений», — рассказал директор по развитию цифровых сервисов компании в РФ Роман Мартынов.

Сельхозпроизводители получат больше новых и усовершенствованных функций системы, разработанных с учетом пользовательского опыта. Он был получен на десятках млн га, находящихся под мониторингом. Уже в этом сезоне будут доступны новые инструменты скаутинга, анализа производительности полей, прогноза заболеваний и стадий роста растений.

Подробнее о новых функциях платформы специалисты «Сингенты» рассказали на онлайн-мероприятии eCamp-2021: