Подписка «СберПрайм+» заявила выгоду до 5 тыс. рублей в месяц

В нее вошли популярные продукты экосистемы и основные финансовые сервисы, включая безлимитные бесплатные переводы и «СберКарту Прайм». Об этом на прошедшей онлайн пресс-конференции рассказал президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Подписка «СберПрайм+» стоит 399 рублей в месяц.



«Подписки обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Со «СберПрайм+» клиент сможет экономить около 5 тыс. рублей в месяц. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», — заявил Греф.