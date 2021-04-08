Подписка «СберПрайм+» заявила выгоду до 5 тыс. рублей в месяц
8 апреля Сбер запустил флагманскую подписку «СберПрайм+»
В нее вошли популярные продукты экосистемы и основные финансовые сервисы, включая безлимитные бесплатные переводы и «СберКарту Прайм». Об этом на прошедшей онлайн пресс-конференции рассказал президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Подписка «СберПрайм+» стоит 399 рублей в месяц.
«Подписки обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Со «СберПрайм+» клиент сможет экономить около 5 тыс. рублей в месяц. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в нее входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», — заявил Греф.
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Нефинансовые сервисы:
- подписка «Оптимум» Okko (80 тыс. фильмов);
- вся медиатека СберЗвука (45 млн треков);
- бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);
- скидка 10% на доставку готовой еды из DeliveryClub;
- скидка 7% на продукты из Самоката (доставка за 15 минут);
- скидка 10% на поездки в «Ситимобиле»;
- бесплатная доставка продуктов и специальные цены из «СберМаркета»;
- бесплатная доставка лекарств из СберЕАптеки;
- облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).
«СберКарта Прайм» включает следующие финансовые сервисы:
- повышенные бонусы от СберСпасибо (10% на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и такси, 10% — «Ситимобил», 5% — «СберМаркет»);
- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;
- выгодный курс обмена валют.
Купить подписку можно в приложении «СберБанк Онлайн». Все ее условия автоматически активируются для каждого сервиса, как только клиент зайдет в него через свой Сбер ID. Узнать о подписке подробнее можно здесь.