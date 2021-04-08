Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 8 апреля

В кинотеатрах можно посмотреть американский фантастический боевик «Мортал Комбат» (18+). Действие развернется вокруг турнира, на котором сойдутся лучшие бойцы мира.

Также в прокат вышел австрало-бельгийский мульфильм «100% Волк» (6+). Анимация для всей семьи рассказывает об оборотне Фредди Люпине, который в свой 13-й день рождения превращается не в волка, а в пуделя.

Драма «Минари» (16+) повествует о молодой корейской семье, которая переезжает в американскую глубинку, чтобы осуществить мечту отца — буквально в поле возвести сад, построить ферму и стать полноценным и успешным членом общества.

Криминальный триллер «Препод: История Галатеи» (18+) совместного производства США, Великобритании и Исландии. Главный герой Брэдли живет двойной жизнью: днем он профессор престижного колледжа и примерный семьянин, а ночью — безжалостный маньяк. Американский фильм ужасов «Кинотеатр кошмаров» (18+) рассказывает о пяти незнакомцах, для каждого из которых загадочный главный герой приготовил личный хоррор, основанный на их тайных страхах.