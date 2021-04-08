Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 8 апреля

Краснодарский край

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Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 8 апреля

В кинотеатрах можно посмотреть американский фантастический боевик «Мортал Комбат» (18+). Действие развернется вокруг турнира, на котором сойдутся лучшие бойцы мира.

Также в прокат вышел австрало-бельгийский мульфильм «100% Волк» (6+). Анимация для всей семьи рассказывает об оборотне Фредди Люпине, который в свой 13-й день рождения превращается не в волка, а в пуделя.

Драма «Минари» (16+) повествует о молодой корейской семье, которая переезжает в американскую глубинку, чтобы осуществить мечту отца — буквально в поле возвести сад, построить ферму и стать полноценным и успешным членом общества.

Криминальный триллер «Препод: История Галатеи» (18+) совместного производства США, Великобритании и Исландии. Главный герой Брэдли живет двойной жизнью: днем он профессор престижного колледжа и примерный семьянин, а ночью — безжалостный маньяк. Американский фильм ужасов «Кинотеатр кошмаров» (18+) рассказывает о пяти незнакомцах, для каждого из которых загадочный главный герой приготовил личный хоррор, основанный на их тайных страхах.

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Действие канадского мистического хоррора «Заповедь зла» (18+) происходит в ортодоксальной коммуне, отрезанной от цивилизованного мира. Все ее члены жалуются на неурожаи, болезни и голод, и только лишь у дома Агаты Эрншоу земля плодородна. Озлобленные соседи решают, что женщина — ведьма.

На экраны вышла шведская драма «ЗОЖ» (18+). Красивая, молодая, талантливая и энергичная Сильвия ведет фитнес-блог. У нее сотни тысяч подписчиков, но нет любимого человека. Однажды в порыве чувств она записывает очень личный ролик и признается в этом, после чего видео становится вирусным.

Отечественная комедия «Будь моим Кириллом» (16+) рассказывает историю неуверенной в себе девушки Саши, которая врет всем окружающим, что встречается с тренером по бегу Кириллом.

Ранее Юга.ру писали, что в кинотеатрах Краснодара, Анапы и Новороссийска в середине апрела выйдет в прокат трилогия Питера Джексона «Властелин колец».

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Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 8 апреля
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