В Краснодаре за два дня мобильные комплексы зафиксировали почти 500 нарушений правил парковки

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 7 апреля рассказал о результатах работы отремонтированной системы фотофиксации нарушений ПДД

Напомним, с 5 апреля в краевом центре снова заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил стоянки. За водителями следят четыре мобильных комплекса.

7 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов провел брифинг с журналистами, на котором рассказал о результатах своей работы и о планах в Госдуме. Текстовую трансляцию мероприятия, которую вели Юга.ру, можно прочитать здесь.

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Среди прочего Первышов отчитался о том, как работает система фотофиксации нарушений ПДД. По его данным, за два дня, 5 и 6 апреля, на улице Красноармейской [ее выбрали пилотной зоной для выявления нарушителей] камеры зафиксировали 446 машин, припаркованных в запрещенном месте.

Глава города рассказал, что водители уже получили первые штрафы, и пообещал усилить борьбу с нарушителями.

Отметим, 6 апреля в соцсетях появилось видео, снятое в центре Краснодара. На кадрах видно, как мобильный комплекс, фиксирующий нарушения, сам нарушил ПДД — машина свернула под «кирпич», а затем развернулась на пешеходном переходе.

Автомобили ГИБДД Евгений Первышов Краснодар парковки

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