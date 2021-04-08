В Краснодаре за два дня мобильные комплексы зафиксировали почти 500 нарушений правил парковки

Напомним, с 5 апреля в краевом центре снова заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил стоянки. За водителями следят четыре мобильных комплекса.

7 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов провел брифинг с журналистами, на котором рассказал о результатах своей работы и о планах в Госдуме . Текстовую трансляцию мероприятия, которую вели Юга.ру, можно прочитать здесь .

Среди прочего Первышов отчитался о том, как работает система фотофиксации нарушений ПДД. По его данным, за два дня, 5 и 6 апреля, на улице Красноармейской [ее выбрали пилотной зоной для выявления нарушителей] камеры зафиксировали 446 машин, припаркованных в запрещенном месте.

Глава города рассказал, что водители уже получили первые штрафы, и пообещал усилить борьбу с нарушителями.