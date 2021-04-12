В Краснодаре заметили пса, который ходит на задних лапах и заправляет машину. Выяснили, кто он

Краснодарский край

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Портал Юга.ру поговорил с краснодарцем — владельцем бордер-колли Хьюстона, который ведёт тикток и инстаграм и совсем не собачий образ жизни

На улицах Краснодара заметили пса, который ходит на задних лапах, сидит в кофейнях и возит тележки. Оказалось, что у него есть тикток — на роликах бордер-колли по кличке Хьюстон делает акробатические трюки, стоит на велосипеде, лежит на ветке дерева, катается на тарзанке.

Портал Юга.ру в апреле связался с краснодарцем Кириллом Герасимчуком-Карповым, который ведет тикток Хьюстона. Мужчина рассказал, что решил завести собаку в 2020 году — после того, как в его дом пробрались воры. Он хотел, чтобы в семье был охранник, но вместо сторожевой собаки приобрел бордер-колли — эта порода отличается высоким уровнем интеллекта и легко поддается дрессировке.

Хозяин собаки начал изучать специальную литературу и разучивать с Хьюстоном простые трюки. Сначала пес научился подавать все четыре лапы, затем хромать по команде и «давать пять», а к полутора годам он научился кувыркаться через голову, ходить змейкой назад и балансировать.

В апреле 2020 года Герасимчук-Карпов завел тикток и начал снимать ролики, в которых он вместе с собакой разыгрывает шуточные сценарии. Например, Хьюстон ходит по магазинам, заправляет машину на АЗС и держит дорожный знак. Спустя год тикток краснодарского бордер-колли набрал 22,5 тыс. подписчиков и 1,1 млн лайков.

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Герасимчук-Карпов рассказал порталу Юга.ру, что уделяет очень много времени и сил дрессировке. Порода бордер-колли любит активный образ жизни, поэтому приходится занимать собаку трюками. На вопрос о том, советует ли он заводить такого пса, мужчина сказал, что сначала к этому нужно подготовиться.

«Нужно не просто заводить собаку, потому что хочется, а сначала изучить породу. Нужно приготовить комнату, купить пеленки, почитать литературу. Многие заводят псов, а потом выбрасывают их на улицу. Я считаю, что 80% людей не умеют воспитывать животных», — поделился он.

Мужчина добавил, что готовит новые трюки не только для подписчиков, но и для телезрителей. Хьюстон становился гостем эфиров на краевых телеканалах и собирается выступить на проекте Первого канала «Видели видео?».

В 2017 году портал Юга.ру опубликовали расследование о собаке, которая на протяжении двух недель появлялась в сводках новостей разных регионов России — в каждом из них она якобы спасла школьника, зажатого дверью автобуса. Эксперты Юга.ру установили скорость и траекторию перемещения пса по стране.

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