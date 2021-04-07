В кинотеатрах Краснодара, Анапы и Новороссийска покажут трилогию «Властелин колец»
В кинотеатрах сети «Монитор» в Краснодаре, Анапе и Новороссийске в апреле выйдет в прокат трилогия Питера Джексона «Властелин колец»
Первый фильм, «Братство кольца», стартует в прокате 15 апреля, с 22 апреля зрители смогут посмотреть «Две крепости», а заключительная часть трилогии, «Возвращение короля», выйдет 29 апреля. Кроме того, все три фильма экранизации культовой фэнтези-книги Джона Толкиена можно будет впервые увидеть в формате IMAX.
Киносагу подготовили в обработанной на более совершенном оборудовании версии в честь 20-летнего юбилея. Доступна предварительная продажа билетов на серию «Братство кольца».
Трилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона имела большой коммерческий успех и до сих пор считается одной из самых прибыльных серий фильмов. Все фэнтези-ленты были положительно приняты критиками и получили 17 премий «Оскар» из 30 номинаций.
Другие культурные мероприятия краевого центра можно найти в подборке афиши Краснодара.