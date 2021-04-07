В кинотеатрах Краснодара, Анапы и Новороссийска покажут трилогию «Властелин колец»

В кинотеатрах сети «Монитор» в Краснодаре, Анапе и Новороссийске в апреле выйдет в прокат трилогия Питера Джексона «Властелин колец»

Первый фильм, «Братство кольца», стартует в прокате 15 апреля, с 22 апреля зрители смогут посмотреть «Две крепости», а заключительная часть трилогии, «Возвращение короля», выйдет 29 апреля. Кроме того, все три фильма экранизации культовой фэнтези-книги Джона Толкиена можно будет впервые увидеть в формате IMAX.

Киносагу подготовили в обработанной на более совершенном оборудовании версии в честь 20-летнего юбилея. Доступна предварительная продажа билетов на серию «Братство кольца».