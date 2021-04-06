На Кубани МегаФон продает SIM-карты с саморегистрацией в 1200 точках

В него вошли и крупные сети (DNS, «Эльдорадо», «МВидео», «Детский мир», АЗС «Роснефть», отделения «Почты России»), и небольшие единичные магазины, и маркетплейсы OZON, Wildberries и «Беру.ру». Приобрести SIM-карты в шаговой доступности могут жители Краснодара, Тихорецка, Анапы, Новороссийска, Кореновска, Апшеронска, Ейска, Брюховецкой, Динской, Армавира, Темрюка, Васюринской и еще 190 населенных пунктов в Краснодарском крае.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения других товаров: предоставлять паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. SIM-карта активируется дистанционно. Приложение МегаФона распознает лицо абонента, сверит с фото в паспорте и автоматически заполнит электронный договор. При наличии подтвержденной учетной записи зарегистрироваться можно через «Госуслуги». Абонент может выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть МегаФона. Оформление занимает 5–10 минут, что в 2–3 раза быстрее, чем в офисе продаж.