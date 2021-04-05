«Ростелеком» лидирует по числу клиентов виртуальной АТС в 2020 году

По оценкам «ТМТ Консалтинг», несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, российский рынок виртуальных АТС продемонстрировал двузначные темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. По данным агентства, объем рынка в 2020 году вырос на 19% по сравнению с 2019 годом и составил 13 млрд рублей. Количество компаний-клиентов увеличилось на 10,5% и достигло 359 тысяч.

По количеству компаний-клиентов лидирует «Ростелеком», рост по этому показателю в 2020 году составил 28%. Выручка оператора увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС. В 2020 году «Ростелеком» также запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники, кол-трекинг.

«В прошлом году в кратчайшие сроки в ответ на пандемию мы развернули масштабные акции, направленные на долгосрочную помощь предпринимателям. Одним из положительных результатов этой работы стало значительное увеличение клиентской базы и использование клиентами широких возможностей. Важным моментом стало разворачивание инфраструктуры виртуальной телефонии на территории малых городов РФ», — отметил директор департамента продуктового маркетинга B2B «Ростелекома» Сергей Таболин.