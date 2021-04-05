Курорт «Роза Хутор» подкармливает диких животных
Для подкормки животных весной 2021 года курорт «Роза Хутор» приготовил по 200 кг кукурузы, ячменя и соли
Сотрудники курорта сделали специальные кормушки для копытных. В них насыпают кукурузу, ячмень и соль, богатую минералами и микроэлементами. Благодаря такому питанию животные поддерживают силы после зимы.
«После зимы, когда на высоте более 1000 метров над уровнем моря лежит снег, а внизу уже появляется молодая трава, копытные спускаются в долину реки Мзымты. В это время многие из них ждут потомство, им необходимы силы. Уже несколько лет мы наблюдаем за животными и знаем, какие вещества должны быть в их рационе после «голодной» зимы, знаем, чего им не хватает, что они предпочитают. Например, кабаны очень любят кукурузу, а копытным весной необходима соль, обогащенная различными полезными элементами», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.
Для подкормки животных весной горный курорт приготовил 200 кг кукурузы, ячменя и соли. На территории курорта установлено пять кормушек с фотоловушками на высоте от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Места для них определили сотрудники Сочинского национального парка. Исследования ученых охватывают весь хребет Аибга и позволяют мониторить развитие природных комплексов.
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«Подкормка животных весной — часть большой программы по сохранению биоразнообразия, которую ведет курорт «Роза Хутор». Благодаря установленным фотоловушкам мы можем следить за количеством животных, которые приходят в долину реки Мзымты, определять пути их миграции. Сочинский нацпарк работает в двух ключевых направлениях: изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, а также создание условий для туризма, отдыха и экопросвещения населения. Лучшим средством защиты лесных обитателей служит не только укрепившаяся законность и работа службы охраны парка. Самых впечатляющих природоохранных результатов можно добиться с помощью популяризации дикой природы, демонстрации примеров заботы о ней, в том числе — дав людям возможность наблюдать животных в естественной среде обитания. Надеюсь, что развитие природоохранной программы курорта послужит решению этих задач», — пояснил лесничий Краснополянского участкового лесничества Дмитрий Ступицкий.
Сегодня питание уже получили олени, косули, серны и даже кабаны. В планах курорта «Роза Хутор» — установка кормушек на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Кормиться в них смогут редкие для Сочинского нацпарка гости — туры.