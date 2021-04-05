Курорт «Роза Хутор» подкармливает диких животных

Сотрудники курорта сделали специальные кормушки для копытных. В них насыпают кукурузу, ячмень и соль, богатую минералами и микроэлементами. Благодаря такому питанию животные поддерживают силы после зимы.

«После зимы, когда на высоте более 1000 метров над уровнем моря лежит снег, а внизу уже появляется молодая трава, копытные спускаются в долину реки Мзымты. В это время многие из них ждут потомство, им необходимы силы. Уже несколько лет мы наблюдаем за животными и знаем, какие вещества должны быть в их рационе после «голодной» зимы, знаем, чего им не хватает, что они предпочитают. Например, кабаны очень любят кукурузу, а копытным весной необходима соль, обогащенная различными полезными элементами», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Для подкормки животных весной горный курорт приготовил 200 кг кукурузы, ячменя и соли. На территории курорта установлено пять кормушек с фотоловушками на высоте от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Места для них определили сотрудники Сочинского национального парка. Исследования ученых охватывают весь хребет Аибга и позволяют мониторить развитие природных комплексов.