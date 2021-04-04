В Краснодаре работает выставка «Крым в изобразительном искусстве»
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко работает выставка «Крым в изобразительном искусстве»
Экспозиция предоставлена Симферопольским художественным музеем. Выставочный проект открывает цикл обменных выставок между ними. Посетители увидят 26 произведений живописи второй половины XX — начала XXI века в жанрах натюрморт и пейзаж. Среди авторов — Елена Молчанова, Владимир Янковский, Олег Грачев и Октябрь Федотов, Владимир Филатов, Николай Барсамов, Федор Захаров, Степан Мамчич, Петр Столяренко, Геннадий Арефьев.
Выставка будет работать до 3 мая. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей. Возрастное ограничение — 0+.
Напомним, в Краснодаре сейчас работают сразу две бесплатные экспозиции. В арт-пространстве «Сити-холл» демонстрируется скульптура, фотография, живопись, графика и инсталляция под общим названием «Другие берега». Выставка посвящена пандемии.
А в краснодарском выставочном пространстве Plague Space можно увидеть экспозицию, в которой представлены кошачий домик, созданный художественным коллективом Клуб Суперетте и пять живописных картин Филипа Хинга.