В Краснодаре работает выставка «Крым в изобразительном искусстве»

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко работает выставка «Крым в изобразительном искусстве»

Экспозиция предоставлена Симферопольским художественным музеем. Выставочный проект открывает цикл обменных выставок между ними. Посетители увидят 26 произведений живописи второй половины XX — начала XXI века в жанрах натюрморт и пейзаж. Среди авторов — Елена Молчанова, Владимир Янковский, Олег Грачев и Октябрь Федотов, Владимир Филатов, Николай Барсамов, Федор Захаров, Степан Мамчич, Петр Столяренко, Геннадий Арефьев.

Выставка будет работать до 3 мая. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей. Возрастное ограничение — 0+.