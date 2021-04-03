Сегодня ночью в Краснодаре перекроют движение по улицам Солнечной и Московской

Краснодарский край

Распечатать

К утру воскресенья на пересечении этих улиц будет заново проложено разворотное кольцо трамвая.

В ночь с 3 на 4 апреля для движения автомобилей в Краснодаре закроют четную сторону улицы Московской в районе ее пересечения с Солнечной, сообщает официальный сайт города. Улица Солнечная на этом перекрестке уже перекрыта со 2 апреля.

Здесь ведется строительство трамвайной ветки, которая свяжет Музыкальный микрорайон с остальным городом. И к утру воскресенья планируется восстановить на этом месте разворотное кольцо, оборудовать новый остановочный павильон и произвести пуско-наладочные работы контактной сети — чтобы возобновить на этом участке движение трамваев по привычной схеме.

Таким образом, прокладка новых путей по Московской уже не будет мешать трамвайному движению до Солнечной.

Тем временем, в трамвае №028, который курсирует по третьему маршруту, открылась выставка картин.

Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай

Все материалы по теме:

Новости

Сегодня ночью в Краснодаре перекроют движение по улицам Солнечной и Московской
Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
На месте снесенных «скобяных рядов» в Краснодаре хотят построить «современный» ТЦ
Бывший вице-губернатор края Долуда решил выдвинуться в Госдуму
В Краснодаре начали реставрировать мозаичное панно на улице Вишняковой
В Сочи таксист изнасиловал 12-летнюю девочку

Лента новостей

Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
Вчера, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
31 марта, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?

Реклама на портале