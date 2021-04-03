Сегодня ночью в Краснодаре перекроют движение по улицам Солнечной и Московской

К утру воскресенья на пересечении этих улиц будет заново проложено разворотное кольцо трамвая.

В ночь с 3 на 4 апреля для движения автомобилей в Краснодаре закроют четную сторону улицы Московской в районе ее пересечения с Солнечной, сообщает официальный сайт города. Улица Солнечная на этом перекрестке уже перекрыта со 2 апреля.

Здесь ведется строительство трамвайной ветки, которая свяжет Музыкальный микрорайон с остальным городом. И к утру воскресенья планируется восстановить на этом месте разворотное кольцо, оборудовать новый остановочный павильон и произвести пуско-наладочные работы контактной сети — чтобы возобновить на этом участке движение трамваев по привычной схеме.

Таким образом, прокладка новых путей по Московской уже не будет мешать трамвайному движению до Солнечной.

Тем временем, в трамвае №028, который курсирует по третьему маршруту, открылась выставка картин.