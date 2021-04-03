Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня
Помешать этому могут только затяжные майские дожди.
Уже в начале июня можно будет открывать купальный сезон на черноморских курортах Краснодарского края, не опасаясь переохлаждения. Такую уверенность выразил в беседе с корреспондентом ТАСС Александр Колесник, начальник профильного отдела в краевом «Центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера».
— Активный прогрев моря начнется в конце апреля и начале мая, — предполагает Колесник. — В этом году была полноценная зима и не очень резкое потепление весной, так что море достаточно охлаждено, и нужно около двух месяцев для его прогрева. Где-то к началу июня оно будет выходить на комфортные температуры, а наиболее комфортные начнутся уже с середины июня.
По мнению специалиста, многое также будет зависеть от погоды в мае. И если зарядят длительные дожди, то море будет прогреваться дольше. Но пока что, подчеркивает Колесник, «прогрев воды идет в рамках нормы», и открытие купального сезона в данный момент предполагается на 1 июня.
К слову, в Геленджике подготовка к курортному сезону стартовала даже раньше, чем обычно. И на 5-12 июня там уже анонсирован традиционный карнавал.