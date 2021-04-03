Вода в Черном море станет комфортной для купания уже в начале июня

Уже в начале июня можно будет открывать купальный сезон на черноморских курортах Краснодарского края, не опасаясь переохлаждения. Такую уверенность выразил в беседе с корреспондентом ТАСС Александр Колесник, начальник профильного отдела в краевом «Центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера».

— Активный прогрев моря начнется в конце апреля и начале мая, — предполагает Колесник. — В этом году была полноценная зима и не очень резкое потепление весной, так что море достаточно охлаждено, и нужно около двух месяцев для его прогрева. Где-то к началу июня оно будет выходить на комфортные температуры, а наиболее комфортные начнутся уже с середины июня.