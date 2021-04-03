В Краснодаре начали реставрировать мозаичное панно на фасаде 10-этажки

В доме №53 на улице Вишняковой 2 апреля стартовал ремонт, притом весьма необычный — работы ведет художник, а реставрирует он мозаичное панно на фасаде 10-этажки.

О старте работ 2 апреля в своем FaceBook рассказал муниципальный депутат Владимир Вербицкий. Мозаичная картина была создана художником Вячеславом Кисляковым в конце 1980-х и, что весьма необычно, украшает фасад стандартной 10-этажки. Еще один необычный для советского официального искусства момент — религиозные мотивы изображенного сюжета.

— С просьбой восстановить мозаику ко мне обратились жители дома, — пишет Вербицкий. — Еще несколько лет, и мы бы ее потеряли. Желающих помочь оказалось немало, помогли и и Следственные комитеты, которые находятся в здании. Вместе собрали необходимую сумму, скоро работа будет закончена.

Автор панно Вячеслав Кисляков по состоянию здоровья не смог сам заняться восстановлением. Так что он передал рабочие эскизы художнику-монументалисту Максиму Митягину, который является учеником Валентина Папко, автора нескольких краснодарских мозаик — например, на фасаде Дома Книги.

Напомним, что ранее в этом году благодаря общественному резонансу удалось восстановить историческую входную дверь дома на улице Буденного.