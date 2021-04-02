В Краснодаре вечером зафиксировали очередную рекордно длинную пробку

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 2 апреля пробки достигли 8 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 8 баллов, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными дорогами стали Суворова — Захарова из центра (9 баллов), улица Северная к Тургенева (9 баллов), улица Дзержинского из центра (9 баллов).

Нехарактерно плотный для вечера пятницы трафик отметили на Кубанской набережной к Тургеневскому мосту (7 баллов), Тургеневское шоссе в центр (5 баллов). При это необычно свободно было на улице Уральской в центр (3 балла).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  • 19:12, Южный Обход от сервисного центра до улицы Адыгейской. Пробка длиной 8,8 км продержалась 2 часа 10 минут.
  • 17:40, улица Дзержинского от улицы Лузана до Пригородной. Пробка длиной 6,1 км продержалась 2 часа.
  • 07:39, улица Российская от Ленинского переулка до улицы Весенней. Пробка длиной 6 км продержалась 1 час 20 минут.
  • 08:30, улица Красных Партизан от Западного Обхода до улицы Герцена. Пробка длиной 4,9 км продержалась 1 час 30 минут.
  • 08:39, Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка длиной 4,9 км продержалась 1 час 10 минут.

Кроме того, в 19:27 наблюдали самую длинную пробку за всю последнюю неделю — на Южном Обходе от сервисного центра до улицы Адыгейской. Длина затора составила 8,8 км.

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