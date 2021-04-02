«Кубань Кредит» попал в число самых рентабельных и эффективных банков России
Банк «Кубань Кредит» занял лидирующие позиции в рейтингах рентабельности и эффективности банков по итогам 2020 года
Исследование подготовила газета «КоммерсантЪ». Так, в рейтинге рентабельности, где учитывалось отношение прибыли за год к среднему объему капитала, «Кубань Кредит» занял шестое место с показателем 25,89%.
Кроме того, банк занял 12 место в рейтинге эффективности. Кредитная организация показала отношение прибыли за год к среднему объему активов в размере 3,08%.
Отметим, что в обоих рейтингах «Кубань Кредит» стал единственным банком из Южного Федерального округа.
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Кроме того, учреждение заняло 56-ю строчку рейтинга по размеру активов, 69-ю — по размеру собственного капитала, 30-ю — по объему средств физических лиц, 57-ю — по объему кредитов частным клиентам и 36-ю — по размеру кредитного портфеля.
Отметим, недавно банк «Кубань Кредит» и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о сотрудничестве по государственной программе льготного кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0.