«Кубань Кредит» попал в число самых рентабельных и эффективных банков России

Банк «Кубань Кредит» занял лидирующие позиции в рейтингах рентабельности и эффективности банков по итогам 2020 года

Исследование подготовила газета «КоммерсантЪ». Так, в рейтинге рентабельности, где учитывалось отношение прибыли за год к среднему объему капитала, «Кубань Кредит» занял шестое место с показателем 25,89%.

Кроме того, банк занял 12 место в рейтинге эффективности. Кредитная организация показала отношение прибыли за год к среднему объему активов в размере 3,08%.