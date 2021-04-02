УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке на квартиры в новостройках

Теперь минимальная ставка по программе «Ипотека с господдержкой» составляет 5,75% годовых при сумме кредита свыше 3 млн рублей, а при оформлении ипотеки до 3 млн рублей — 6,5%.

Ипотеку по льготной ставке на квартиру в новостройке можно оформить в УРАЛСИБе до 1 июля. Кредит выдается на покупку у юридического лица квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме или таунхаусе. Срок кредитования — от 3 до 30 лет включительно.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять ипотеку на сумму до 12 млн рублей включительно. В других регионах — до 6 млн рублей.

Для подачи заявки потребуется всего два документа: паспорт и второй документ на выбор. Это может быть ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или загранпаспорт.