УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке на квартиры в новостройках

Партнерский Краснодарский край

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В начале апреля банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по ипотеке с господдержкой

Теперь минимальная ставка по программе «Ипотека с господдержкой» составляет 5,75% годовых при сумме кредита свыше 3 млн рублей, а при оформлении ипотеки до 3 млн рублей — 6,5%.

Ипотеку по льготной ставке на квартиру в новостройке можно оформить в УРАЛСИБе до 1 июля. Кредит выдается на покупку у юридического лица квартиры на первичном рынке недвижимости в многоквартирном доме или таунхаусе. Срок кредитования — от 3 до 30 лет включительно.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять ипотеку на сумму до 12 млн рублей включительно. В других регионах — до 6 млн рублей.

Для подачи заявки потребуется всего два документа: паспорт и второй документ на выбор. Это может быть ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или загранпаспорт.

Узнать подробности об условиях ипотечных программ и подать заявку можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте УРАЛСИБа.

Ранее Юга.ру писали о том, что УРАЛСИБ снизил ставки по потребительским кредитам. А программа рефинансирования банка вошла в топ-10 лучших в России по итогам февраля 2021 года.

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