В выходные кубанцев ждет 18 °С

Краснодарский край

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В первые выходные апреля в Краснодарском крае ожидается теплая, но дождливая погода

В Краснодаре 2 апреля ожидается 14-16 °С. По данным краснодарского гидрометцентра, будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, порывы 12-14 м/с.

На Кубани в этот же день прогнозируют 11-16 °С. Местами пройдет дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ночью 3 и 4 апреля по региону градусники покажут 3-8 °С, в юго-восточных предгорьях 0...-1 °С. Днем в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до 9-14 °С, местами до 17 °С. Синоптики ожидают ветер 6-11 м/с, с порывами 13-18 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. В субботу в некоторых районах ожидаются сильные осадки.

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