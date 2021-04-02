В выходные кубанцев ждет 18 °С

В первые выходные апреля в Краснодарском крае ожидается теплая, но дождливая погода

В Краснодаре 2 апреля ожидается 14-16 °С. По данным краснодарского гидрометцентра, будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с, порывы 12-14 м/с.

На Кубани в этот же день прогнозируют 11-16 °С. Местами пройдет дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.